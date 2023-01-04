العالم اليوم - العملة الخضراء تتراجع مع تباطؤ التضخم في القارة العجوز

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 4 يناير 2023 05:15 مساءً - انخفض الدولار الأميركي، الأربعاء، مقابل العملات المرتبطة بالسلع الأولية مثل الدولار الأسترالي وأمام اليورو الذي استمد الدعم من مجموعة بيانات أشارت إلى أن التضخم الأوروبي ربما يكون قد بلغ مداه.

وكان الدولار تحت ضغط بالفعل من جانب المستثمرين الذين زاد تفاؤلهم بأن يؤدي تخفيف الصين لقيود كوفيد الصارمة إلى انتعاش ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وأظهرت بيانات، الأربعاء، تراجع ضغوط أسعار المستهلكين في فرنسا أكثر من المتوقع في ديسمبر، بينما أشارت بيانات أمس الثلاثاء إلى تراجع التضخم في ألمانيا بنسبة أكبر كثيرا من المتوقع.

ورسمت بيانات إسبانية الأسبوع الماضي صورة مشابهة.

تحركات الأسعار

ارتفع اليورو، الذي سجل، الثلاثاء، أكبر انخفاض في يوم واحد أمام الدولار في شهرين، بما بلغ 0.82 بالمئة إذ تمسك المتعاملون بفكرة أن تراجع التضخم قد يعني تغير وتيرة زيادة معدلات الفائدة من جانب البنك المركزي الأوروبي.

وارتفع اليورو في أحدث التداولات 0.5 بالمئة أمام الدولار إلى 1.0603 دولار بينما زاد 0.3 بالمئة أمام الين إلى 138.55 ين.

وكان الدولار الأسترالي صاحب أفضل أداء الأربعاء إذ ارتفع في أحدث معاملات اثنين بالمئة إلى 0.6864 دولار أميركي متجها لتحقيق أكبر مكاسب يومية في حوالي شهرين.

وزاد الدولار النيوزيلندي 1.1 بالمئة إلى 0.6315 دولار أميركي.

وارتفع اليوان في المعاملات الخارجية 0.3 بالمئة مسجلا حوالي 130.66 يوان للدولار بينما زاد الجنيه الإسترليني 0.7 بالمئة إلى 1.2056 دولار.