نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر الجيش اللبناني: دورية توجهت لإنقاذ مركب يغرق يقل سوريين ولبنانيين (فيديو) على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأربعاء 4 يناير 2023 05:02 مساءً - دوت الخليج :- أعلن الجيش اللبناني أن دورية من القوات البحرية توجهت لإنقاذ مركب "يغرق حاليا" قبالة شاطئ سلعاتا- الشمال.

وأوضح الجيش أن المركب "على متنه أشخاص كانوا يحاولون مغادرة المياه الإقليمية اللبنانية بطريقة غير شرعية".

ونشرت وسائل إعلام لبنانية تسجيلا مصورا لما بدا أنه أحد الذين على متن المركب، وهو يطلب الدعاء للمهاجرين.

وتراوحت تقديرات عدد الموجودين على متن الراكب حسب تلك الوسائل، بين 50 إلى 200 مهاجر، وهم من الجنسيتين السورية واللبنانية بشكل أساسي.

المصدر: وسائل إعلام لبنانية