أوكرانيا: القوات الروسية قصفت خيرسون 73 مرة خلال يوم

جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس الإدارة العسكرية بخيرسون جنوب أوكرانيا ياروسلاف يانوشيفيتش، اليوم الأربعاء أن القوات الروسية قصفت الإقليم 73 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة خمسة آخرين.





وقال يانوشيفيتش - فى تصريح نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية - "قصفت روسيا أراضى خيرسون 73 مرة، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة خمسة من السكان بجروح متفاوتة الخطورة". وبحسب قوله، قصف الروس البلدات المأهولة بالسكان فى المنطقة بالمدفعية الثقيلة من MLRS وقذائف الهاون والدبابات. وأضاف المسؤول الأوكرانى، أن الجيش الروسى هاجم أحياء سكنية تابعة للإقليم بينما أصابت القذائف مصنعا لبناء السفن وخط أنابيب غاز ومنازل خاصة ومجمعات سكنية. من جانبه، كتب فولوديمير ليتفينوف، رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة بريسلاف، فى منشور على موقع "تلجرام" أن المجتمعات الإقليمية فى بريسلاف ونوفوليكساندريفكا وتياينكا تعرضت لنيران الروس خلال اليوم الماضى، وتضررت البنية التحتية المدنية ومدرسة وعيادة خارجية ومبان شاهقة ومنازل خاصة ومبان خارجية جراء هذه الهجمات بينما لم يصب أحد بأذى".

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