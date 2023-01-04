جدة - نرمين السيد - وكتب زيلينسكى - عبر تطبيق "تليجرام"، وفق ما نقلته وكالة أنباء "يوكرنفورم" الأوكرانية، اليوم الأربعاء، "نحن نقاتل وسنواصل القتال. من أجل تحقيق النصر الذى سنحققه لا محالة". ونشر الرئيس الأوكرانى مجموعة مختارة من الصور التى تصور حياة الأوكرانيين فى ظروف الحرب.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئيس الأوكرانى: نواصل القتال حتى تحقيق النصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.