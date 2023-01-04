العالم اليوم - سوريا.. استهداف قاعدة للتحالف الدولي بصاروخين

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 4 يناير 2023 04:20 مساءً - استهدف صاروخان، صباح الأربعاء، قوات التحالف الدولي في شرق سوريا، من دون أن يوقعا خسائر، وفق ما أعلنت القيادة المركزية للجيش الأميركي (سنتكوم).

وأورد الجيش الأميركي في بيان "استهدف صاروخان قوات التحالف في موقع دعم تتخذه داخل حقل كونيكو للغاز قرابة الساعة التاسعة من صباح اليوم بالتوقيت المحلي".

ولم يسفر الهجوم وفق البيان "عن إصابات أو أضرار في القاعدة أو في ممتلكات التحالف".

ويقع حقل غاز كونيكو في منطقة سيطرة قوات سوريا الديمقراطية في ريف دير الزور الشرقي، ويضم قاعدة للتحالف الدولي الذي تقوده واشنطن.

وأورد البيان أن قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها مقاتلون أكراد "زارت موقع إطلاق الصواريخ، وعثرت على صاروخ ثالث لم يتم إطلاقه".

ولم توجه القوات الأميركية اتهاما إلى أي جهة، حيث قال المتحدث باسم القيادة المركزية، العقيد جو بوتشينو إن هجمات مماثلة "تضع قوات التحالف والسكان المدنيين في خطر وتقوض الاستقرار والأمن اللذين كان تحقيقهما صعبا في سوريا والمنطقة".

وتعرضت قواعد أميركية في شمال وشرق سوريا لاستهداف متكرر، خلال الأشهر القلية الماضية، طال أحدها في 26 نوفمبر، قوات التحالف في قاعدة الشدادي في جنوب محافظة الحسكة (شمال شرق)، في هجوم رجح المرصد السوري لحقوق الإنسان أن يكون عناصر تنظيم داعش خلفه.

وفي 17 نوفمبر، استهدف صاروخان قاعدة القرية الخضراء، إحدى أبرز قواعد التحالف في شرق سوريا، في هجوم نسبه المرصد إلى مجموعات موالية لإيران.

وتنتشر قوات التحالف الدولي وأبرزها القوات الأميركية، في مناطق نفوذ القوات الكردية وحلفائها في شمال شرق وشرق سوريا. كما تتواجد القوات الأميركية في قاعدة التنف جنوبا الواقعة قرب الحدود الأردنية والعراقية.