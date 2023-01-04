العالم اليوم - بالفيديو.. بوتين يشرف على تجربة أسلحة متطورة

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. بوتين يشرف على تجربة أسلحة متطورة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 4 يناير 2023 04:20 مساءً - أشرف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبر الفيديو، الأربعاء، على إطلاق سفينة حربية لصواريخ جديدة تفوق سرعتها سرعة الصوت، في مهمة بالمحيط الأطلسي والهندي والبحر الأبيض المتوسط.

وقال بوتين خلال الحفل الذي حضره برفقة وزير الدفاع سيرغي شويغو من مكان غير محدد، وفق ما نقلت وكالات الأنباء الروسية: "أنا واثق من أن مثل هذه الأسلحة القوية ستحمي روسيا بشكل فعال من التهديدات الخارجية وتساعد على الدفاع عن المصالح الوطنية".

من جانبه قال شويغو إن "طاقم السفينة سيتدرب على نشر أسلحة تفوق سرعتها سرعة الصوت وصواريخ عابرة بعيدة المدى".

وأشار إلى أن صواريخ "زيركون" الفرط صوتية "قادرة على التغلب على أي نظام دفاع جوي حالي أو مستقبلي"، ويمكنها تنفيذ "ضربات قوية ودقيقة في البحر والبر".

وواجهت القيادة العسكرية الروسية انتقادات جديدة في الأيام الأخيرة بعد ضربات أوكرانية بصواريخ "هيمارس" ليلة رأس السنة أسفرت عن مقتل 89 جنديا على الأقل تجمعوا في مبنى واحد شرق أوكرانيا.