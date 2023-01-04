مستوطنون يجددون اقتحام باحات الأقصى

مستوطنون يجددون اقتحام باحات الأقصىجدد العشرات من قطعان المستوطنين الصهاينة صباح اليوم الأربعاء، اقتحامهم لباحات المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من قوات العدو الصهيوني.

ونقلت وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية عن شهود عيان، القول: إن المستوطنين الذين اقتحموا المسجد نفذوا طقوساً تلمودية قرب باب الرحمة.

وكان المستوطنون قد اقتحموا المسجد الأقصى، أمس، تقدمهم ما يسمى وزير الأمن القومي الصهيوني إيتمار بن غفير، الذي سبق موعد الاقتحامات الصباحية بعدة دقائق، واقتحم المسجد الأقصى بحراسة ومرافقة كبيرة من قوات العدو والضباط، واستمرت جولته التي بدأت من باب المغاربة حتى خرج من باب السلسلة 13 دقيقة.

وانتشرت شرطة العدو الصهيوني على أبواب الأقصى، ومنعت البعض من الدخول إليه خاصة خلال فترة اقتحام الوزير بن غفير، كما احتجزت هويات البعض الآخر.