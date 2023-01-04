القاهرة الإخبارية: ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار الصومال إلى 19 شخصا

جدة - نرمين السيد - يشار إلى أنه فى الأول من يناير من العام الجارى، قال طبيب بأحد المستشفيات العامة فى الصومال، إن اشتباكات بين محتجين مناهضين للحكومة وقوات الأمن على مدى عدة أيام فى منطقة أرض الصومال الانفصالية، أودت بحياة 20 شخصًا على الأقل، وتسببت فى إصابة العشرات.

ومنذ ما يزيد على أسبوع، تقاتل قوات الشرطة والجيش المحتجين فى "لاسعانود"، وهى مدينة تقع فى شرق منطقة أرض الصومال المتنازع عليها بينها وبين بلاد بنط المجاورة، وهى إحدى مناطق الصومال التى تتمتع بحكم شبه ذاتى.

ويطالب المحتجون بأن تتخلى أرض الصومال عن سيطرتها على المدينة لصالح بلاد بنط، ويتهمون أيضًا قوات الأمن بالفشل فى إنهاء حالة انعدام الأمن بالمدينة.

وانفصلت أرض الصومال عن الصومال عام 1991، لكنها لم تحصل على اعتراف دولى واسع النطاق باستقلالها. ويسود السلام فى المنطقة رغم أن الصومال تخوض حربًا أهلية منذ ثلاثة عقود.