القاهرة الإخبارية: رغم حزم الإغاثة.. التضخم يلتهم القوة الشرائية فى ألمانيا

جدة - نرمين السيد - ويعد الغذاء، والتدفئة، والنقل حملا ثقيلا على الأشخاص الذين يعيشون عند خط الفقر أو تحت خط الفقر، ووفقا لدراسة حديثة فإن المساعدات التى أقرتها الحكومة الفيدرالية الألمانية، ربما لا تصل للمحتاجين أو تحميهم من التضخم، بحسب موقع "إن تى فى" الألمانى.

وفقد متلقو إعانة البطالة القوة الشرائية بشكل ملحوظ، فى نهاية العام الماضي، إذ وصلوا لمرحلة ما دون مستوى الكفاف، كما ذكرت صحيفة "زود دويتشه"، نقلاً عن دراسة أجراها الاتحاد الألمانى لنقابات العمال.

وارتفع معدل التضخم بشكل كبير، أولًا بسبب جائحة كورونا ثم بسبب أزمة الطاقة الناتجة عن حرب أوكرانيا، والذى بلغ 7.9% لعام 2022، وهو أعلى مستوى له منذ عام 1951.

وقدمت الحكومة الفيدرالية حزم إغاثة بحوالى 200 مليار يورو، إلا أن التضخم التهم القوة الشرائية إذ وفقا للدارسة كانت الخسارة تتراوح بين 470 إلى 1600 يورو.

وفى الوقت الذى وعد فيه المستشار الألمانى أولاف شولتس، المواطنين بعدم تخلى الحكومة عنهم فى أزمة الطاقة والتضخم، والأزمة الاقتصادية، وتعديل قانون إعانة البطالة الذى دخل حيز التنفيذ فى يناير الجارى، بتقديم دعم بقيمة 502 يورو، إلا أن الانتقادات تشير إلى أنه رغم الزيادة إلا أنهم لن يكونوا محميين من معدلات التضخم التى تلتهم الزيادات، وفقا لقناة "القاهرة الإخبارية".