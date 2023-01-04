القاهرة الإخبارية.. ألمانيا: يجب التعامل بجدية أكبر مع موجة كورونا

جدة - نرمين السيد - وكان وزير الصحة الألمانى، كارل لوترباخ، قد أصدر فى وقت سابق، تحذيرا خطيرا حيال تفشى موجة جديدة لفيروس كورونا داخل البلاد فى الشتاء، قائلا إن ألمانيا تتجه لتسجيل ارتفاع كبير فى إصابات كورونا خلال فصل الشتاء.
يشار إلى أن عدة دول آخرها فرنسا وكوريا الجنوبية وأستراليا وكندا والمغرب، كانت قد أعلنت خلال الأيام الماضية، فرض قيود صارمة على القادمين من الصين، بسبب عودة انتشار فيروس كورونا فى البلاد.
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