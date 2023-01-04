العالم اليوم - أردنية تتصدر التصنيف العالمي لرياضة التايكواندو

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 4 يناير 2023 03:22 مساءً - تصدرت نجمة المنتخب الوطني الأردني للتايكواندو، جوليانا الصادق، قائمة التصنيف العالمي في هذه اللعبة، لتصبح بذلك أول لاعبة أردنية وعربية تحتل المركز الأول عالميا.

وصدر يوم الأربعاء، التصنيف الدولي عن شهر يناير الحالي، حيث اعتلت النجمة جوليانا الصادق صدارة التصنيف العالمي في وزن 67 كيلوغرام، كما حلت في المركز الثاني بالتصنيف الأولمبي في الوزن نفسه.

وأكد المتحدث الإعلامي باسم اتحاد التايكواندو وأمين السر في الأردن، فيصل العبداللات، أن التصنيف الذي صدر الأربعاء، وضع جوليانا الصادق في المركز الأول بتصنيف الأوزان العالمية، لتكون أول لاعبة عربية تحتل المركز الأول عالميا.

وأضاف أن إنجازات لاعبي المنتخب الأردني للتايكواندو جوليانا الصادق وزيد مصطفى وزيد الحلواني وصالح الشرباتي وغيرهم من النجوم، هي ثمرة عمل مؤسسي متكامل انتهجه اتحاد اللعبة.

وأكد أن اتحاد التايكواندو لديه الكثير من الطموحات لتحقيق المزيد من الإنجازات على مختلف الصعد من أجل التتويج في كل البطولات.

من جهة أخرى، تقدم نجم المنتخب الوطني الأردني، زيد مصطفى إلى المركز الثاني في التصنيفين العالمي والأولمبي، علما أن مصطفى بدأ العام الماضي في المركز 40 عالميا.

وتقدم زيد مصطفى بخطوات سريعة في التصنيف، بفضل الإنجازات التي حققها على مدار العام الماضي في مختلف البطولات.

واحتل اللاعب زيد الحلواني نجم المنتخب الأردني، المركز الثاني عالميا في إنجازات متواصلة للتايكواندو الأردنية في مختلف المحافل.