جدة - نرمين السيد - قال شويجو، فى تصريحات أوردتها قناة "القاهرة الإخبارية"، إن بلاده ستقوم بإطلاق صواريخ "تسيركون" خلال مناورات أثناء مهمة فرقاطتها "الأميرال جورشكوف" فى المحيطين الأطلسى والهندى والبحر المتوسط. وقبل أيام، وجّه الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، الحكومة الروسية إلى اعتماد استراتيجية تطوير الطائرات المسيّرة حتى عام 2030، وعلى المدى الطويل حتى عام 2035.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القاهرة الإخبارية.. شويجو: روسيا تطلق صواريخ «تسيركون» فى حملة فرقاطاتها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.