القاهرة الإخبارية.. بوتين: منظومة صواريخ «تسيركون» قادرة على حماية البلاد

جدة - نرمين السيد - وقال بوتين، فى تصريحات أوردتها قناة "القاهرة الإخبارية"، إن روسيا ستواصل تطوير القدرات القتالية للقوات المسلّحة وإنتاج أسلحة واعدة، مشيراً إلى أن منظومة الصواريخ "تسيركون" قادرة على حماية البلاد.

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد أمر فى 24 فبراير الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة فى أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها أى خطط لاحتلال الأراضى الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.

