القاهرة الإخبارية: عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحماية الاحتلال

جدة - نرمين السيد - شنت قوات الاحتلال الإسرائيلى حملة اعتقالات واسعة، فى مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، وذلك على خلفية التوتر المتصاعد فى المناطق المحتلة، إزاء اقتحام وزير الأمن القومى الإسرائيلى للمسجد الأقصى، أمس الثلاثاء.





واستمرارًا للممارسات الإسرائيلية تجاه المسجد الأقصى، اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال، وفقا لما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية". تجدر الإشارة إلى أن 168 مستوطنًا اقتحموا الأقصى، أمس الثلاثاء، بصحبة إيتمار بن جفير، وزير الأمن القومى الإسرائيلى المتطرف، وقاموا بتأدية طقوس تلمودية متشددة داخل باحاته.

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