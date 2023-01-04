العالم اليوم - باكستان تلزم المتاجر بالإغلاق مبكرا لترشيد استهلاك الطاقة

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 4 يناير 2023 02:22 مساءً - أمرت السلطات الباكستانية المراكز التجارية والأسواق بإغلاق أبوابها بحلول الساعة 8:30 مساء ضمن خطة جديدة لترشيد استهلاك الطاقة بهدف تخفيف الأزمة الاقتصادية في باكستان. وهي الخطوة التي تأتي وسط محادثات مع صندوق النقد الدولي.

وبحسب ما أعلنته الحكومة فقد قررت السلطات أيضا إغلاق قاعات حفلات الزفاف والمطاعم في الساعة 10 مساء.

وتتوقع الحكومة من هذه الإجراءات توفير الطاقة وتقليص تكلفة النفط المستورد التي تصل إلى 3 مليارات دولار سنويا.

يذكر أنه يجري توليد معظم الكهرباء في باكستان باستخدام وقود مستورد.

وجاءت ردود فعل ممثلي مراكز التسوق والمطاعم وأصحاب المتاجر متباينة، إلا أن الكثيرين يطالبون الحكومة بالتراجع عن القرار، إذ يقوم الكثير من الباكستانيين بالتسوق وتناول العشاء في المطاعم حتى منتصف الليل.

ويقول أصحاب المتاجر إن الإجراءات الجديدة ستلقي بظلالها سلبا على أعمالهم، التي عانت خلال الجائحة في ظل عمليات الإغلاق التي فرضتها الحكومة لاحتواء تفشي فيروس كورونا، الذي تسبب منذ عام 2021 في وفاة 36 ألف شخص من بين 1.5 مليون حالة إصابة في باكستان.

تجري باكستان في الوقت الحالي محادثات مع صندوق النقد الدولي لتخفيف بعض شروط خطة الإنقاذ البالغ قيمتها 6 مليارات دولار، والتي تعتقد الحكومة أنها ستؤدي إلى زيادة التضخم.

أصدر الصندوق الدفعة الأخيرة الحاسمة البالغة 1.1 مليار دولار لباكستان التي تعاني من ضائقة مالية في أغسطس. ومنذ ذلك الحين، توقفت المحادثات بين الطرفين.

وأشارت باكستان إلى أن الفيضانات المدمرة التي وقعت الصيف الماضي تسببت في أضرار كبدت اقتصاد البلاد 40 مليار دولار، ما يجعل من الصعب على الحكومة الامتثال لبعض شروط صندوق النقد الدولي، بما فيها زيادة أسعار الغاز والكهرباء وفرض ضرائب جديدة.