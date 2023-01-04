العالم اليوم - فيديو.. لاعب أميركي "بين الحياة والموت" بعد تلقيه ضربة قوية

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 4 يناير 2023 02:22 مساءً - لحظات صعبة عاشتها جماهير كرة القدم الأميركية في الولايات المتحدة، بعد سقوط أحد نجوم اللعبة خلال مباراة، وتوقف قلبه عن النبض، في حادثة لا تزال تشغل الإعلام الأميركي بعد أيام من وقوعها.

أين وقع الحدث؟ خلال مباراة سينسيناتي بينغالز وبافلو بيلز، فجر الثلاثاء، ضمن منافسات دوري كرة القدم الأميركية للمحترفين "إن إف إل". ماذا حدث؟ خلال محاولة مهاجم سينسيناتي، تي هيغنز، اختراق دفاع بافلو، دخل حاملا الكرة بيده، بقوة، ارتطم بصدر مدافع بافلو، دامار هاملين.

هاملين وقع من قوة الضربة على الأرض، ثم وقف مباشرة، ليترنح قليلا، ثم يسقط فاقدا الوعي على أرض الملعب.

اللقطات شاهدها الملايين في الولايات المتحدة مباشرة على الهواء، خاصة أن المباراة هي قمة الدوري، كما انتشرت بعدها اللقطات بكثافة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مما أثار قلق مشجعي اللعبة. بعد الحادثة سقوط هاملين وفقدانه الوعي أثار الرعب في الملعب، حيث دخل الطاقم الطبي فورا، وحاول إنعاش هاملين، قبل أن يتم نقله إلى مستشفى قريب من الملعب.

المباراة توقفت ولم تستكمل، وأعلنت الرابطة بعدها إنها لن تعاد هذا الأسبوع، وإن احتمالية إلغائها تماما من الجدول واردة. وفقا لمصادر أميركية، تم إنعاش دامار هاملين مرتين بطريقة "الإنعاش القلبي الرئوي"، بعد أن توقف قلبه على خلفية الاصطدام القوي.

الضربة جاءت من كتف اللاعب المهاجم لصدر هاملين البالغ من العمر 24 عاما، مما تسبب بسكتة قلبية. الحالة الصحية الآن بيان نادي بافلو بيلز الرسمي: "عانى دمار هاملين من سكتة قلبية بعد الاصطدام. تمت استعادة دقات قلبه في الميدان، وتم نقله إلى المستشفى لإجراء المزيد من الفحوصات والعلاج. وهو حاليا في "حالة حرجة".

حتى الأربعاء، لم تتغير حالة اللاعب وفقا للمصادر الرسمية، وهو ما رفع من نسبة القلق لدى الجماهير ووسائل الإعلام.

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