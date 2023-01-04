الأمن الروسى يعتقل مواطنا فى زابوريجيا بتهمة التجسس

جدة - نرمين السيد - وذكر بيان للسلطات الأمنية الروسية بالمدينة اليوم الأربعاء، بأنه جرى اعتقال مواطن من مدينة ميليتوبول تم تجنيده من قبل المخابرات الأوكرانية عبر الإنترنت، حيث قام بنقل معلومات عن موقع وحركة أفراد ومعدات الجيش الروسى.

وأضاف البيان: "أن المعتقل دعا إلى الانتقام الجسدى من العسكريين فى القوات المسلحة الروسية"، مشيرا إلى أن جميع الحقائق والمواد المتعلقة بهذه القضية قد أحيلت إلى القضاء.