جدة - نرمين السيد - وذكر بيان للسلطات الأمنية الروسية بالمدينة اليوم الأربعاء، بأنه جرى اعتقال مواطن من مدينة ميليتوبول تم تجنيده من قبل المخابرات الأوكرانية عبر الإنترنت، حيث قام بنقل معلومات عن موقع وحركة أفراد ومعدات الجيش الروسى.
وأضاف البيان: "أن المعتقل دعا إلى الانتقام الجسدى من العسكريين فى القوات المسلحة الروسية"، مشيرا إلى أن جميع الحقائق والمواد المتعلقة بهذه القضية قد أحيلت إلى القضاء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأمن الروسى يعتقل مواطنا فى زابوريجيا بتهمة التجسس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.