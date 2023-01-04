الاحتلال يعتقل 11 فلسطينيا بالضفة الغربية

جدة - نرمين السيد - وقالت مصادر أمنية فلسطينية، إن الاحتلال اعتقل ثلاثة فلسطينيين، خلال اقتحام بلدتى قباطية والزبابدة جنوب محافظة "جنين" بشمال الضفة الغربية.
وأضافت المصادر أن قوة عسكرية إسرائيلية اقتحمت أحياء عدة من مدينة "نابلس" الشمالية، وداهمت منزلا فى حى رأس العين وقامت بتفتيشه واعتقلت مواطنا، كما داهمت منزلا فى الجبل الشمالى للمدينة واعتقلت الأسير المحرر طارق الكونى.
وذكرت المصادر أن القوات الإسرائيلية اعتقلت مواطنا من ضاحية "شويكة" شمال محافظة "طولكرم" بشمال غرب الضفة والقريبة من نابلس.
وفى جنوب الضفة الغربية، قالت مصادر أمنية إن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المُحرر منير نسيم بلو، بعد مُداهمة منزل ذويه وتفتيشه.
وفى مُحافظة رام الله والبيرة بوسط الضفة، اعتقلت قوات الاحتلال، أربعة مواطنين، بينهم شقيقان، من مُخيم "الجلزون" وبلدة "دير أبو مشعل".
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