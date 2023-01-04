غضب عربى وتنديد دولى.. ملابسات اقتحام المسجد الأقصى (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - اقتحم وزير الأمن القومى الإسرائيلى، إيتمار بن غفير، باحات المسجد الأقصى، أمس الثلاثاء، وسط انتشار أمنى إسرائيلى كبير فى البلدة القديمة بالقدس، وعلى أبواب المسجد، الأمر الذى أثار موجة انتقادات عربية ودولية.





من جانبها، اعتبرت الخارجية الفلسطينية الاقتحام بأنه "استفزاز غير مسبوق وتهديد خطير لساحة الصراع"، وحملت حكومة نتنياهو مسؤولية عواقب الاقتحام. كذلك، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس "إن الاقتحام يمكن أن يؤدى إلى تفاقم التوتر وإثارة العنف"، مؤكدا أن الولايات المتحدة تقف بحزم من أجل الحفاظ على الوضع الراهن التاريخى فيما يتعلق بالأماكن المقدسة فى القدس. كما استنكر رئيس الوزراء الإسرائيلى السابق يائير لابيد، اقتحام وزير الأمن القومى الإسرائيلى إيتمار بن جفير، للمسجد الأقصى، معتبرا مثل هذا التصرف انعكاسا لحالة من انعدام المسؤولية السياسية. وأعربت مصر عن أسفها لـ"اقتحام" مجمع المسجد الأقصى، رافضة "أية إجراءات أحادية مخالفة للوضع القانونى والتاريخى القائم فى القدس". وحذّرت فى بيان، "من التبعات السلبية لمثل هذه الاجراءات"، داعيةً إلى "ضبط النفس والتحلى بالمسؤولية والامتناع عن أية إجراءات من شأنها تأجيج الأوضاع.

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