زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب اليونان

جدة - نرمين السيد - وأفاد المعهد الجيوديناميكى التابع للمرصد الوطنى لأثينا - حسبما نقلت صحيفة "كاثمرينى" اليونانية، اليوم الأربعاء- بأن الزلزال ضرب مسافة 38 كيلومترا غرب وجنوب غرب جيروليميناس، وهى قرية ساحلية على الطرف الجنوبى لشبه جزيرة ماني، وكان على عمق خمسة كيلومترات".

ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع إصابات أو أضرار جراء الزلزال.

وتعرضت اليونان أمس الأول لزلزال بلغت قوته 4.3 درجة على مقياس ريختر وقع قبالة ساحل "ميثونى" فى جنوب غرب "بيولوبونيز".

وتعد اليونان واحدة من أكثر مناطق العالم عرضة للزلازل وتسبب معظمها أضرارًا طفيفة ونادرا وفيات.