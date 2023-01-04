روسيا: محاولات إخراجنا من الشرق الأوسط مصيرها الفشل

جدة - نرمين السيد - قال مبعوث الخارجية الروسية للتسوية فى الشرق الأوسط فلاديمير سافرونكوف، إن أى محاولات إخراج بلاده من الشرق الأوسط والتأثير على علاقاتها مع دول المنطقة، محكوم عليها بالفشل.





وأضاف سافرونكوف، "نحن على قناعة بأن أى محاولات لإخراج روسيا من المنطقة، وللتأثير على علاقاتها مع الدول الإقليمية وإبعادها عن عملية حل الأزمة الفلسطينية- الإسرائيلية أو أى أزمة أخرى فى الشرق الأوسط، هى أمر بعيد عن الواقع ومحكوم عليها بالفشل". وأشار إلى أن واشنطن قامت بإبعاد نفسها عن عمل "الرباعية" (الاتحاد الأوروبى وروسيا والولايات المتحدة والأمم المتحدة) بشأن تسوية الشرق الأوسط، وبالتالى تريد "خصخصة" الملف العربى- الإسرائيلى بالكامل، إلا أن محاولات "فك عقدة مثل هذا النزاع الصعب بشكل منفرد، تبدو مهمة مستحيلة".

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