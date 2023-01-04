«القاهرة الإخبارية»: سماع دوى صافرات الإنذار فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وكانت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية قد أعلنت أمس الثلاثاء، أن القوات الروسية شنت على مدار يوم ستة هجمات صاروخية و52 ضربة جوية ونحو 77 هجومًا بالمدفعية الثقيلة من طراز MLRS وغارات عديدة استهدفت البنية التحتية المدنية.

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