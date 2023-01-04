القاهرة الإخبارية: اجتماع لمجلس الأمن حول تطورات الأقصى

جدة - نرمين السيد - طلبت الإمارات العربية المتحدة والصين اجتماعا علنيا لمجلس الأمن الدولى، من المرجح انعقاده غدا الخميس، لمناقشة التطورات الأخيرة فى المسجد الأقصى، وفقا لما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





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