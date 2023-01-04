البيت الأبيض: لا مؤشرات من روسيا على استعدادها لدبلوماسية حقيقية

جدة - نرمين السيد - وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير - فى مؤتمر صحفى بواشنطن، حسب ما نشره البيت الأبيض عبر موقعه الإلكترونى، اليوم الأربعاء - "إنه من الصعب التعامل بجدية مع فكرة أن روسيا مستعدة لدبلوماسية النوايا الحسنة بينما يضاعفون جهودهم، لذلك ستركز الولايات المتحدة على تزويد الأوكرانيين بالأسلحة وتعزيز مواقف البلاد".

وأضافت أن الروس يكثفون عدوانهم فقط ولا يتوقفون عن ضم الأراضى الأوكرانية بل ولا يتخلون عن فكرة الحفاظ على الوضع الراهن.. وأفادت بأن "هذا ليس أساسا لدبلوماسية حقيقية على الإطلاق".

وأشارت إلى أن الرئيس الأمريكى جو بايدن، فى لقائه نظيره الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى فى البيت الأبيض، أكد أن أمريكا تدعم السلام العادل.

وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض أنه "عندما نتحدث عن السلام العادل، يجب أن يشمل ذلك مبادئ الأمم المتحدة للسيادة ووحدة الأراضى".

وأشارت إلى أن مهمة الولايات المتحدة فى هذا السياق هى الاستمرار فى دعم أوكرانيا بساحة المعركة "حتى يكونوا فى أفضل وضع للتفاوض على طاولة المفاوضات عندما يحين الوقت".