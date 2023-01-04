العالم اليوم - مخاوف الركود تنال مجددا من أسعار النفط.. برنت دون 81 دولارا

انتم الان تتابعون خبر مخاوف الركود تنال مجددا من أسعار النفط.. برنت دون 81 دولارا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 4 يناير 2023 11:16 صباحاً - انخفضت أسعار النفط الأربعاء بعد هبوطها في الجلسة الماضية متأثرة بمخاوف من ضعف الطلب نظرا لحالة الاقتصاد العالمي وتزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الصين.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مارس 1.71 دولار، أي 1.9 بالمئة، إلى 80.53 دولار للبرميل بحلول الساعة 0836 بتوقيت غرينتش. وتراجع الخام الأميركي 1.4 دولار، أي 1.8 بالمئة، إلى 75.65 دولار للبرميل.

وخسر خاما القياس اكثر من أربعة بالمئة أمس الثلاثاء مع تسجيل برنت أكبر خسارة يومية له في أكثر من ثلاثة أشهر.

وقال ياب جون رونج محلل السوق لدى آي.جي في مذكرة "نذر الركود العالمي وضعف التعافي في الصين مع تزايد حالات الإصابة بكوفيد ومعاودة الدولار الارتفاع وضعف الشهية للمخاطرة كلها عوامل نالت من أسعار النفط خلال الليل".

ورفعت الحكومة الصينية أيضا حصص تصدير المنتجات النفطية المكررة في أولى شحنات عام 2023 مما يشير إلى توقعات بضعف الطلب المحلي.