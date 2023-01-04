ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات الفلبين إلى 52 قتيلا

جدة - نرمين السيد - أعلن المجلس الوطنى للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها فى الفلبين، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات العارمة التى اجتاحت أجزاء من البلاد خلال عطلة عيد الميلاد إلى 52 قتيلا، بينما لا يزال 18 شخصا فى عداد المفقودين.





وذكر المجلس - حسبما أوردت قناة "إيه بى إس-سى بى إن" الفلبينية فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية - "أن معظم الضحايا سقطوا فى منطقة "مينداناو الشمالية" حيث تم تسجيل 26 حالة وفاة بها. وأضاف المجلس أن 163 ألف أسرة أو 640 ألف شخص قد تضرروا من الفيضانات العارمة ولا تزال بعض المناطق تشهد انقطاعا فى إمدادات الكهرباء والمياه. وأعلنت 22 مدينة وبلدية حالة الكوارث فى أعقاب الفيضانات التى اجتاحتها، ذلك فى الوقت الذى لا يزال أكثر من 8600 شخص يتواجدون فى ملاجئ الطوارئ. يذكر أن الفلبين تصنف بأنها واحدة من بين أكثر الدول عرضة لتداعيات تغير المناخ، حيث حذر العلماء من أن العواصف تزداد قوة على البلاد كلما ارتفعت درجة حرارة العالم.

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