«القاهرة الإخبارية»: اليابان تعتزم تشديد إجراءات دخول الوافدين من الصين

جدة - نرمين السيد - وكانت عدة دول آخرها فرنسا وكوريا الجنوبية وأستراليا وكندا والمغرب، قد أعلنت خلال الأيام الماضية، فرض قيود صارمة على القادمين من الصين، بسبب عودة انتشار فيروس كورونا فى البلاد.

ومن جانبه دعا الرئيس الصينى شى جين بينج، إلى بذل مزيد من الجهد وتعزيز الوحدة مع دخول البلاد "مرحلة جديدة"، بنهجها لمكافحة الجائحة، فى أول تصريحات يدلى بها بشأن فيروس كورونا (كوفيد-19)، منذ أن غيرت حكومته سياستها قبل ثلاثة أسابيع، وخففت من إجراءاتها الصارمة التى شملت الاختبارات الجماعية والإغلاق.