الخارجية الأمريكية تعلق على اقتحام وزير إسرائيلى المسجد الأقصى

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم الوزارة نيد برايس - "إن الزيارة يمكن أن تؤدى إلى تفاقم التوتر وإثارة العنف"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة أجرت مباحثات مباشرة مع ممثلين عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلى بشأن هذه الزيارة.
وأكد المتحدث أن الولايات المتحدة تقف بحزم من أجل الحفاظ على الوضع الراهن التاريخى فيما يتعلق بالأماكن المقدسة فى القدس.
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