العالم اليوم - نيكي يقتفي خسائر وول ستريت ويهبط لأدنى مستوى في 10 أشهر

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 4 يناير 2023 10:18 صباحاً - أغلق المؤشر نيكي للأسهم اليابانية عند أدنى مستوياته في قرابة عشرة أشهر في أولى جلسات التداول في 2023 مقتفيا أثر هبوط وول ستريت الليلة الماضية بينما تأثرت المعنويات أيضا بارتفاع الين أمام الدولار.

وانخفض المؤشر نيكي 1.45 بالمئة إلى 25716.86 نقطة الأربعاء مسجلا أدنى مستوياته عند الإغلاق منذ 15 مارس. وخسر المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.25 بالمئة ليغلق عند 1868.15 نقطة. وأغلقت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأميركية منخفضة خلال الليل وسط قلق المستثمرين بشأن مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي ومع ترقبهم لمحضر اجتماع البنك لشهر ديسمبر. وارتفع الين لأعلى مستوى أمام الدولار في سبعة أشهر أمس الثلاثاء وسط توقعات بأن يعدل بنك اليابان المركزي عن سياسته النقدية شديدة التيسير. وتراجعت المؤشرات الفرعية للسوق جميعها عدا ثلاثة، حيث قفز مؤشر القطاع المصرفي 2.67 بالمئة ليتصدر الرابحين من بين 33 قطاعا بينما زادت أسهم قطاع التأمين 0.75 بالمئة وقطاع الوساطة 0.06 بالمئة. ومن بين الأسهم المدرجة على المؤشر نيكي والبالغ عددها 225 سهما ارتفع 30 سهما وانخفض 193 بينما استقر اثنان دون تغير.

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