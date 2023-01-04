ترودو وزيلينسكى يبحثان هاتفيا تطورات الأوضاع فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وناقش الجانبان الهجمات التى تشنها روسيا بشكل مستمرة، حيث جدد رئيس ترودو التزام بلاده بتقديم المساعدات الإنسانية والعسكرية والمالية وغيرها لأوكرانيا، وفقا لبيان صادر من مكتب رئيس الوزراء الكندى. وكتب الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى فى تغريدة على (تويتر): "ناقشنا تعزيز القدرات الدفاعية لأوكرانيا فى مواجهة التهديدات ومخاطر التصعيد على الجبهة"، مضيفًا أنه "أعرب عن امتنانه" لدعم كندا لبلاده.

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