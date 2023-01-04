«القاهرة الإخبارية»: سول تهدد بتعليق الاتفاق العسكرى مع بيونج يانج

جدة - نرمين السيد - أعلن الرئيس الكورى الجنوبى يون سوك يول، اليوم الأربعاء، عزمه دراسة تعليق الاتفاق العسكرى بين الكوريتين لعام 2018، إذا أقدمت كوريا الشمالية على انتهاك المجال الجوى للشطر الجنوبى مرة أخرى.





وكانت الكوريتان وقعتا فى 2018 اتفاقًا عسكريًا يحظر الأنشطة العدائية فى المناطق الحدودية.

وعبرت 5 طائرات مُسيّرة كورية شمالية الحدود إلى جارتها الجنوبية، الأسبوع الماضي، مما دفع سول إلى إرسال طائرات مقاتلة وهليكوبتر هجومية لمحاولة إسقاطها، فى أول اختراق من نوعه منذ عام 2017.

وأطلق الجيش الكورى الجنوبى طلقات تحذيرية ونحو 100 طلقة من طائرة هليكوبتر مزودة بمدفع رشاش، لكنه فشل فى إسقاط أى من الطائرات المُسيّرة فى أثناء تحليقها فوق عدة مدن كورية جنوبية، بما فى ذلك العاصمة سول، لمدة 5 ساعات تقريبًا، وفقا لما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".

وتعقيبًا على الحادث، أعلن "يول" أنه سيسعى لدفع إنشاء وحدة عسكرية متخصصة فى الطائرات المُسيّرة، منتقدًا الرد العسكرى على اختراق الحدود من قبل الطائرات الكورية الشمالية المُسيّرة.

وقال يون فى اجتماع لمجلس الوزراء، قبل أسبوع: إن الحادث أظهر نقصًا كبيرًا فى استعداد جيشنا وتدريبه على مدى السنوات العديدة الماضية، مؤكدًا بوضوح الحاجة إلى مزيد من الاستعداد والتدريب المكثف.

وألقى يون باللوم على عدم الاستعداد لسياسة سلفه "الخطيرة" تجاه كوريا الشمالية، التى اعتمدت على "النوايا الحسنة" لبيونج يانج والاتفاق العسكرى بين الكوريتين عام 2018، الذى يحظر الأنشطة العدائية فى المناطق الحدودية.

وأضاف: "كنا نخطط لإنشاء وحدة طائرات مُسيّرة لمراقبة واستكشاف المنشآت العسكرية الكورية الشمالية الرئيسية، وسنعجل الآن بالخطة قدر الإمكان"، وتعهد بتعزيز قدرتها على المراقبة والاستطلاع بطائرات مُسيّرة متخفية متطورة.