العالم اليوم - دراسة إلزامية للرياضيات في بريطانيا.. خطة حكومية مرتقبة

انتم الان تتابعون خبر دراسة إلزامية للرياضيات في بريطانيا.. خطة حكومية مرتقبة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 4 يناير 2023 09:22 صباحاً - سيدرس التلاميذ في إنجلترا الرياضيات حتى سن 18 عاما في إطار خطة تعليمية سيكشف النقاب عنها رئيس الوزراء، ريشي سوناك.

ومن وجهة نظر سوناك فهناك حاجة إلى "إعادة تصور نهجنا في الحساب"، معتبرا أن خسارة الأطفال لهذه المهارة ستخذلهم.

حزب العمال قال من جانبه، إن ذلك سيكون "تعهدا فارغا" إذا لم يتم تجنيد المزيد من معلمي الرياضيات.

ويعتبر سوناك أنه في عالم توجد فيه البيانات في كل مكان والإحصائيات تدعم كل وظيفة، سيتطلب ذلك من الأطفال مهارات تحليلية أكثر من أي وقت مضى.

وخلال خطابه الأول هذا العام، من المتوقع أن يقرّ سوناك أن السبب الوحيد الأكثر أهمية لدخوله السياسة كان إعطاء كل طفل أعلى مستوى ممكن من التعليم.

وحسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، فإن سوناك يريد أن يدرس التلاميذ الرياضيات حتى سن الـ18، مع استكشاف الحكومة للطريق الصحيح لبناء المؤهلات الرياضيات الأساسية لدى الطلاب.