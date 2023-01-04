العالم اليوم - الذهب يرتفع وسط ترقب لمحضر اجتماع الفيدرالي الأميركي

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 4 يناير 2023 09:22 صباحاً - ارتفعت أسعار الذهب، الأربعاء، بدعم من تراجع الدولار لكن الحذر يسود الموقف مع ترقب المستثمرين لمحضر اجتماع سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي لشهر ديسمبر مما قد يعطي إشارات على مسار التشديد الذي سيسلكه البنك المركزي الأميركي.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1845.56 دولار للأونصة بحلول الساعة 0558 بتوقيت غرينتش.

وزادت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.3 بالمئة إلى 1851.30 دولار.

ونزل مؤشر الدولار 0.2 بالمئة بعدما صعد إلى أعلى مستوى في أسبوعين يوم الثلاثاء. ويجعل انخفاض الدولار من الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وقال هاريش في. رئيس أبحاث السلع الأولية في جيوجيت للخدمات المالية "لا يزال التجار يتوخون الحذر قبل نشر محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي. وسيعطي المحضر فكرة عن قرارات سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي وسيؤثر ذلك على الدولار والذهب".

ومن المقرر أن يصدر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي انعقد يومي 13 و14 ديسمبر في الساعة 1900 بتوقيت غرينتش. ورفع البنك أسعار الفائدة 50 نقطة أساس في ديسمبر بعدما رفعها أربع مرات متتالية بواقع 75 نقطة أساس في كل مرة.

وارتفعت الفضة في العقود الفورية 0.3 بالمئة إلى 24.06 دولار للأوقية واستقر البلاتين عند 1083.65 دولار، وصعد البلاديوم 1.5 بالمئة إلى 1736.06 دولار.