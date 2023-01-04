العالم اليوم - نجم "مارفل" جيريمي رينر ينشر أول صورة بعد الحادث "الغريب"

انتم الان تتابعون خبر نجم "مارفل" جيريمي رينر ينشر أول صورة بعد الحادث "الغريب" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 4 يناير 2023 09:22 صباحاً - بعد الحادث المأساوي الذي تعرض له الممثل الأميركي، جيريمي رينر، كشفت معلومات جديدة أن وزن كاسحة الثلج التي دهست النجم الأميركي يبلغ 6500 كيلوغرام.

وعلى حسابه في موقع إنستغرام، شكر رينر، المعجبين، قائلا: "شكرا لكم على كل كلماتكم اللطيفة، أنا غير قادر الآن على الكتابة لكني أرسل مشاعر حبي إليكم جميعا".

وجاء هذا المنشور في الوقت الذي قدمت فيه السلطات المحلية تحديثا بشأن تحقيقهم في الحادث الذي حصل يوم رأس السنة.

وتعرضت منطقة رينو لعاصفة شتوية عشية رأس السنة الجديدة مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن آلاف المنازل وإغلاق مئات الطرق عبر شمال كاليفورنيا وأجزاء من ولاية نيفادا المجاورة.

كيف وقع الحادث؟