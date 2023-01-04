الدفاع الروسية: ارتفاع قتلى القصف على ماكييفكا إلى هذا الرقم

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لقناة "روسيا اليوم"، أصددرت وزارة الدفاع الروسية بيانًا، أمس الثلاثاء، قالت فيه إن عدد قتلى القوات الروسية جراء القصف الذى وقع قرب مدينة ماكييفكا فى جمهورية دونيتسك الشعبية وصل إلى 89 جنديا، مشيرة إلى أن نائب قائد الفوج كان من بين القتلى.
وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت فى بيان، مقتل 65 جنديا روسيا فى قصف أوكرانى بصواريخ هايمارس على مركز تجمع مؤقت للقوات فى ماكييفكا بدونيتسك.
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