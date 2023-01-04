الأمم المتحدة: النساء المستخدمات للإنترنت أقل بنحو 260 مليون من الرجال

جدة - نرمين السيد - كشف الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إن عدد النساء ممن أتيح لهن الوصول إلى الإنترنت أقل من عدد الرجال بما يقرب من 260 مليون شخص، وهو ما يحرمهن فعليًا من فرص العمل والتعليم.





وفى تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، شدد جوتيريش على ضرورة سد الفجوة الرقمية على وجه السرعة وتعزيز محو الأمية الرقمية وضمان وصول النساء والفتيات إلى العالم الرقمى. وأوضح أن 69% من الرجال كان لديهم وصول إلى الإنترنت حول العالم فى 2022 بينما بلغت نسبة وصول النساء للإنترنت 63%. وأظهرت البيانات التى نشرها جوتيريش أن 75% من الرجال فى الوطن العربى لديهم إمكانية الوصول للإنترنت بينما بلغت نسبة النساء 65% وفى إفريقيا بلغ عدد الرجال الذين يدخلون على الإنترنت 45% بينما تمكن 34% فقط من النساء. وفى الأمريكتين تساوت نسبة النساء والرجال الذين يستطيعون الدخول إلى الإنترنت عند 83%.

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