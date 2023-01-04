العالم اليوم - تعويض مالي مغر.. خطة يابانية ذكية لتخفيف الضغط عن طوكيو

انتم الان تتابعون خبر تعويض مالي مغر.. خطة يابانية ذكية لتخفيف الضغط عن طوكيو من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 4 يناير 2023 08:22 صباحاً - كجزء من حملة رسمية لبث الحياة في البلدات والقرى النائية، تنوي الحكومة اليابانية تقديم مليون ين ياباني (7500 دولار أميركي تقريبا) لكل طفل في الأسر التي تقبل الانتقال من العاصمة طوكيو.

ووفقا لتقارير وسائل الإعلام اليابانية سيتم تقديم الحافز في أبريل المقبل.

ويعتقد صانعو السياسة في اليابان أنه ينبغي بذل المزيد من الجهد لخفض الكثافة السكانية في طوكيو، وتشجيع المواطنين على بدء حياة جديدة في البلدات والقرى النائية.

وقالت وكالة "كيودو" للأنباء، نقلا عن مسؤولين: "كي يحصل الأهالي على الإعانات، يجب الانتقال خارج منطقة طوكيو الكبرى، على الرغم من أن البعض قد يحصل على المال إذا انتقل إلى المناطق الجبلية التي تقع داخل حدود المدينة".

ومن ضمن شروط الخطة، أنه يتوجب على الأهالي المنتقلين أن يعيشوا في الأماكن الجديدة لمدة خمس سنوات متواصلة، وأن يخططوا لفتح مشاريع جديدة، وسيتعين عليهم إعادة المبلغ الذي حصلوا عليه في حال غادروا المكان قبل مضي الفترة المحددة.

ويأمل المسؤولون أن تشجع المبالغ المعروضة العائلات التي لديها أطفال حتى سن 18 على تنشيط المناطق غير المأهولة بشكل كبير، وتخفيف الضغط على المساحة والخدمات العامة في طوكيو الكبرى، والتي يبلغ عدد سكانها حوالي 35 مليون نسمة.

ووفق"كيودو" فإن نصف الأموال ستأتي من الحكومة المركزية والنصف الآخر من البلديات المحلية.

وتأمل الحكومة في انتقال عشرة آلاف شخص من طوكيو إلى المناطق الريفية بحلول عام 2027.

وعانى سكان ثالث أكبر اقتصاد في العالم من انخفاض قياسي بلغ 644 ألف نسمة في 2020-2021، وفقا لبيانات حكومية، ومن المتوقع أن ينخفض من 125 مليونا حاليا إلى ما يقدر بنحو 88 مليونا في عام 2065، بانخفاض بنسبة 30 في المئة في 45 عاما.