العالم اليوم - كيف ردّت سول على انتهاك بيونغيانغ مجالها الجوي؟

انتم الان تتابعون خبر كيف ردّت سول على انتهاك بيونغيانغ مجالها الجوي؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 4 يناير 2023 07:24 صباحاً - قالت وكالة "يونهاب" للأنباء نقلا عن السكرتيرة الصحفية لرئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، إن يون قال اليوم الأربعاء إنه سيدرس تعليق الاتفاق العسكري المبرم بين الكوريتين في عام 2018 إذا انتهكت كوريا الشمالية مجالها الجوي مرة أخرى.

وذكرت الوكالة أن يون أدلى بالتعليق بعدما تم إطلاعه على الإجراءات المضادة لطائرات كوريا الشمالية المسيرة التي عبرت إلى الجنوب الأسبوع الماضي، داعيا إلى بناء "قدرة رد ساحقة تتجاوز حدود التناسب".

والعلاقات بين الكوريتين متوترة منذ عقود، لكنها ازدادت توترا منذ أن تولى يون منصبه في مايو متعهدا باتخاذ موقف أكثر صرامة ضد بيونغيانغ.

وانتقد يون طريقة تعامل الجيش مع حادثة الطائرات المسيرة، وألقى باللوم جزئيا على اعتماد الإدارة السابقة على اتفاق 2018 الذي يحظر الأنشطة العدائية في المناطق الحدودية.

ووفق "يونهاب" فإن يون أمر وزير الدفاع بتدشين وحدة شاملة للطائرات المسيرة تقوم بمهام متعددة، بما يشمل المراقبة والاستطلاع والحرب الإلكترونية، وإنشاء منظومة لإنتاج كميات كبيرة من الطائرات المسيرة الصغيرة التي يصعب اكتشافها خلال العام وذلك نقلا عن سكرتيرته الصحفية كيم أون هاي.

ونقلت "يونهاب" عن كيم قولها "دعا أيضا إلى تسريع عمليات التطوير لإنتاج طائرات مسيرة لا يرصدها الرادار هذا العام والإسراع بإنشاء نظام مضاد للطائرات المسيرة".

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