العالم اليوم - الاحتياطيات الأجنبية في مصر تتجاوز الـ 34 مليار دولار

انتم الان تتابعون خبر الاحتياطيات الأجنبية في مصر تتجاوز الـ 34 مليار دولار من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 4 يناير 2023 07:24 صباحاً - ارتفع صافي احتياطيات مصر من العملات الأجنبية إلى 34.003 مليار دولار في ديسمبر من 33.332 مليار دولار في نوفمبر، بحسب بيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي المصري.

وبذلك يكون الاحيتاطي قد ارتفع بواقع 671 مليون دولار خلال شهر ما يعادل نحو 2 بالمئة.

وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت موافقة مجلس إدارة "صندوق النقد الدولي في 16 ديسمبر 2022، على البرنامج المتفق عليه بين الإدارة التنفيذية للصندوق والحكومة المصرية، بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الوطني الشامل، والممتد لمدة أربع سنوات، والذي سيدعم من قبل "صندوق النقد الدولي" من خلال تقديم تسهيل ائتماني ممتد للدولة المصرية.

وسيتيح الاتفاق الذي أقره مجلس إدارة الصندوق والتمويل المصاحب له حصول السلطات المصرية على حزمة تمويل خارجية إضافية من خلال عدد متنوع من المؤسسات الدولية والإقليمية، وكذلك من خلال أسواق المال العالمية.

كذلك يتيح الاتفاق القدرة للدولة المصرية على التقدم للحصول على تمويل إضافي من خلال "صندوق المرونة والاستدامة" الذي تم إنشاؤه حديثًا بصندوق النقد الدولي.

رفع الفائدة

كانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها الأخير قد قررت، رفع سعري عائد الإيداع الإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.25 بالمئة، 17.25 بالمئة و16.75 بالمئة، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.75 بالمئة.