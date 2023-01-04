العالم اليوم - مدرب أرسنال يتحدث عن "فضيحتين تحكيميتين" في مباراة نيوكاسل

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 4 يناير 2023 06:22 صباحاً - وجّه المدير الفني لأرسنال ميكيل أرتيتا انتقادات شديدة لحكم لقاء فريقه مع ضيفه نيوكاسل يونايتد، في الدوري الإنجليزي الممتاز، الثلاثاء.

وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي، إلا أن أرتيتا يرى أن فريقه متصدر الدوري كان يستحق ركلتي جزاء، معتبرا أن المباراة شهدت "فضيحتين تحكيميتين".

ورفض حكم اللقاء أندرو مادلي احتساب ركلتي جزاء لأرسنال، رغم أن الإعادة أظهرت تعرض مدافع الفريق اللندني غابرييل لجذب من القميص داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 60، إضافة إلى لمس جاكوب ميرفي مدافع الضيوف الكرة بيده داخل المنطقة في الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

تصريحات أرتيتا "الغاضب" عقب اللقاء لشبكة "سكاي سبورتس" الرياضية:

• "أنا فخور للغاية بلاعبي فريقي. الطريقة التي لعبنا بها وسيطرتنا على المباراة. كنا بحاجة إلى الشرارة في الثلث الأخير. كانت لنا ركلتا جزاء فاضحتان".

• "كانت هناك ركلتا جزاء. الأمر بسيط للغاية. أنا أتحدث عما رأيته. كانتا ركلتي جزاء فاضحتين".

• "أعتقد أننا افتقرنا إلى اللمسة الأخيرة لإنهاء الفرص في هذه المباراة".

• "عندما لا يمكنك الفوز عليك ألا تخسر. حافظنا على شباكنا نظيفة وقدمنا أداء جيدا حقا".

وكان أرسنال يحتاج الفوز ليوسع الفارق أمام أقرب منافسيه إلى 10 نقاط، لكنه اكتفى بنقطة واحدة أمام نيوكاسل الذي قدم أداء دفاعيا قويا ليحافظ على سجله بلا هزائم منذ أغسطس الماضي.

وبهذا التعادل يرتفع رصيد أرسنال إلى 44 نقطة من 17 مباراة، بفارق 8 نقاط أمام مانشستر سيتي الذي تتبقى له مباراة واحدة، و9 أمام نيوكاسل صاحب المركز الثالث.