كندا تسجل رقما قياسيا فى عدد المهاجرين خلال 2022

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك فى الوقت الذى تكثف فيه كندا استقبال المهاجرين لمحاربة النقص الحاد فى سوق العمل.

وقال وزير الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية، شون فريزر، أمس الثلاثاء، أن حكومة بلاده وصلت إلى هدفها المتمثل فى 431 ألفا و645 مقيمًا دائمًا جديدًا العام الماضى، متجاوزة الرقم القياسى السابق لعام 2021.

وثمن فريزر الدور الذى يلعبه القادمون الجدد فى سد النقص فى العمالة، وتقديم وجهات نظر ومواهب جديدة وإثراء المجتمع الكندى.

وقبل تسجيل الرقم القياسى لعام 2021، كانت المرة الأخيرة التى رحبت فيها كندا بهذا العدد الكبير من الوافدين الجدد فى عام 1913.