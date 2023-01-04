العالم اليوم - مدرب نيوكاسل يعلق على "الشرط الجزائي في عقد رونالدو"

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 4 يناير 2023 05:18 صباحاً - علق المدير الفني لنيوكاسل يونايتد إيدي هاو على تقارير صحفية، أشارت إلى احتمال انتقال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى الفريق الإنجليزي على سبيل الإعارة، قادما من النصر السعودي الموسم المقبل.

وكانت وسائل إعلام أكدت وجود بند في عقد رونالدو الجديد مع النصر، يتيح إعارته إلى نيوكاسل حال بلوغ الفريق دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

إلا أن هاو نفى لشبكة "سكاي سبورتس" الرياضية، صحة هذه التقارير.

وقال مدرب نيوكاسل، الثلاثاء: "نتمنى لرونالدو كل التوفيق، لكن من وجهة نظرنا لا صحة لما يشاع" عن إعارته إلى الفريق الذي يحتل المركز الثالث بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وانتقل رونالدو (37 عاما) إلى النصر بعقد يمتد حتى عام 2025، حسبما أعلن النادي الذي قدم نجمه الجديد في حفل صاخب، الثلاثاء.

وجاءت الصفقة المفاجئة بعدما فسخ مانشستر يونايتد عقده مع رونالدو بالتراضي، إثر تصريحات انتقد فيها إدارة النادي الإنجليزي وقال إنه لا يحترم المدير الفني إيريك تن هاغ.

وقال أسطورة كرة القدم البرتغالية في مؤتمر صحفي إن "عمله في أوروبا انتهى"، في تكذيب ضمني للتقارير التي أشارت إلى احتمال انتقاله إلى "نيوكاسل"، المملوك للسعودية.