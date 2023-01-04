باتى موراى تؤدى اليمين كرئيسة مؤقتة لـ الشيوخ الأمريكى

جدة - نرمين السيد - أدت عضو مجلس الشيوخ الأمريكى عن ولاية واشنطن، باتى موراى، اليمين الدستورية كرئيسة مؤقتة لمجلس الشيوخ، لتكون بذلك أول امرأة فى تاريخ الولايات المتحدة تشغل هذا المنصب.





واختيرت موراى، التى انتُخبت لمجلس الشيوخ فى عام 1992، لهذا الدور بعد أن رفض السناتور ديان فاينشتاين (ديمقراطية من كاليفورنيا) السعى للحصول عليه.

السناتور ديان فاينشتاين، ديمقراطية عن كاليفورنيا، 89 عامًا، هى أكبر ديمقراطية فى الغرفة العليا، وتعمل منذ عام 1992، لكنها رفضت منصب الرئيس المؤقت فى أعقاب انتخابات التجديد النصفى لشهر نوفمبر. موراى، 72 عاما، هو ثانى أكبر ديمقراطى، بعد أن خدم فى مجلس الشيوخ منذ عام 1993.

ويحتل الرئيس المؤقت المرتبة الثانية تحت رئاسة مجلس الشيوخ - نائب الرئيس - ويترأس الجلسة فى حالة غياب نائب الرئيس.

منذ منتصف القرن العشرين، كان الرئيس المؤقت هو العضو البارز فى حزب الأغلبية بعيدًا عن التقاليد.

عملت موراى سابقًا كمساعد للزعيم الديمقراطى فى مجلس الشيوخ منذ عام 2017.

قالت موراى لـ شبكة "NBC" الأمريكية الثلاثاء إنها تريد إعطاء الأولوية لرعاية الأطفال والاستثمار فى العائلات وتحسين الوصول إلى التعليم فى الكونجرس الجديد.

وأضافت: "سأعمل مع زملائى الجمهوريين فى مجلس الشيوخ وأعضاء مجلس النواب وآمل أن يعرفوا أيضًا وظيفتهم هنا بقدر ما نكافح جميعًا ونهتم بالأشياء هو إنجاز الأمور ودفع الأمور إلى الأمام وأنا آمل أن يكون هذا ما سنراه يخرج من هذا الكونجرس".