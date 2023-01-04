بايدن يحيى الذكرى الثانية لـ اقتحام الكونجرس.. فى هذا الموعد

جدة - نرمين السيد - وذكر موقع "ABC" الإخبارى الأمريكى، أن بايدن يخطط للاحتفال بالذكرى السنوية الثانية لهجوم 6 يناير 2021 على مبنى الكابيتول بحفل فى البيت الأبيض، وفقًا لجدول زمنى أصدره مكتبه هذا الأسبوع.

ومن المقرر أن يمثل حدث الجمعة لحظة نادرة لبايدن للخوض فى القضايا المستمرة التى أذكتها أعمال الشغب، التى نفذها أنصار سلفه الجمهورى، دونالد ترامب.

أدان بايدن أعمال الشغب باعتبارها تهديدًا للديمقراطية وسيادة القانون، لكنه نادرًا ما يناقش سلفه بالاسم علنًا وصاغ رئاسته حول توحيد ومعالجة الانقسامات الحزبية فى البلاد.

جاء إصدار جدول البيت الأبيض فى الوقت الذى أصدرت فيه شرطة الكابيتول الأمريكية (USCP) بيانًا قالت فيه إنها مستعدة لأى هجمات محتملة فى المستقبل على الكونجرس.

ولقى خمسة أشخاص مصرعهم وأصيب أكثر من 140 ضابط شرطة قبل عامين عندما انتهك أنصار ترامب بعنف مبنى الكابيتول الأمريكى فى محاولة لوقف التصديق على فوز بايدن عام 2020.

وفى الشهر الماضى، قالت لجنة من الحزبين فى مجلس النواب تحقق فى الهجوم إن ترامب يجب أن يواجه اتهامات جنائية لدوره فى إشعال الحصار المميت.

ومن المقرر أن ينتهى التحقيق الذى أجرته اللجنة لمدة 18 شهرًا مع تولى زملاء ترامب الجمهوريين الأغلبية فى مجلس النواب، بعد أن تعهدوا بحل اللجنة وقضاء الوقت ورأس المال السياسى بدلاً من ذلك فى مواجهة بايدن وإدارته وابنه هانتر.