العالم اليوم - الإمارات تؤكد ضرورة احترام دور الأردن في رعاية مقدسات القدس

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 4 يناير 2023 02:18 صباحاً - أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، على ضرورة احترام دور الأردن في رعاية المقدسات والأوقاف في القدس، بموجب القانون الدولي والوضع التاريخي القائم، وعدم المساس بسلطة صلاحيات إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى.

وبحث الشيخ عبد الله بن زايد خلال اتصال هاتفي مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، سبل تطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين، كما تناول الاتصال التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام).

وشدد الجانبان على ضرورة تفعيل الجهود الرامية إلى تحقيق السلام العادل والشامل والدائم على أساس حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وأكدا على ضرورة وقف جميع الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي تقوض حل الدولتين.

وأشار الجانبان إلى "إدانة الإمارات والأردن اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير باحة المسجد الأقصى المبارك، الثلاثاء، الذي يعد خرقا للقانون الدولي وتصعيدا خطيرا".

كما شددا على "ضرورة وقف جميع الانتهاكات الإسرائيلية للمسجد الأقصى المبارك، وضرورة احترام إسرائيل للوضع التاريخي والقانوني القائم وعدم المساس بسلطة صلاحيات إدارة القدس وشؤون المسجد الأقصى".

وأكد الصفدي على أن "الأردن سيستمر في تكريس كل إمكاناته لحماية المقدسات وضمان احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها"، محذرا من خطورة الانتهاكات الإسرائيلية للمسجد الأقصى.

كما أكد الجانبان استمرار التنسيق والتشاور في جهود البلدين نحو حل الأزمات الإقليمية، وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.