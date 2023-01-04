عاصفة شتوية وأعاصير جنوبية تضرب الولايات المتحدة

جدة - نرمين السيد - قالت خدمة الطقس الوطنية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إنها تتوقع تساقط ثلوج على السهول العظمى فى الشمال وفى أعالى وسط غرب الولايات المتحدة على مدار غدًا الأربعاء، ليصل ارتفاعها لـ30 سنتيمترًا، وأن العاصفة نفسها تهدد بحدوث أعاصير وعواصف رعدية شديدة فوق أجزاء من جنوب البلاد، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية".





أضافت خدمة الطقس الأمريكية أنه بعد تساقط ثلوج يصل ارتفاعها لنحو 30 سنتيمترًا فوق أجزاء من ولايتى نبراسكا وساوث داكوتا، تتحرك عاصفة شتوية قوية صوب الشرق وقد تتسبب فى ثلوج بارتفاعات تتراوح بين 30 و45 سنتيمترًا فوق ولايتى ساوث داكوتا ومينيسوتا بجنوب البلاد.

وتسببت العواصف نفسها فى سقوط أمطار غزيرة واحتمالات حدوث أعاصير بطول‭‭‭ ‬‬‬وسط ساحل الخليج الأمريكى، وقالت الخدمة إن شمال ولاية مسيسبى رزح تحت وطأة إعصار اليوم الثلاثاء، وتوجد احتمالية تساقط ثلوج بحجم "حبات البازلاء".

وبحسب شركة تتبع الرحلات الجوية فلايت أوير، فإن نحو 70 رحلة مقلعة من مطار مينابولس-سانت بول الدولى أُلغيت صباح اليوم الثلاثاء، ومن المتوقع أن تتعطل الرحلات خلال فترة أكبر تساقط للثلوج حتى ظهر الخميس.

وفى الوقت الراهن بكاليفورنيا، هطلت أمطار غزيرة فوق الساحل الشمالى خلال مطلع الأسبوع وقد تشهد المنطقة فيضانات حينما تحل عاصفة أمطار غزيرة أخرى يومى الأربعاء والخميس المقبلين، وينبغى على المواطنين الحذر من سقوط الأشجار وانقطاع الكهرباء.

وأظهرت بيانات من موقع باور أوتيدج دوت يو.إس أن أكثر من 21 ألف منزل وشركة انقطعت عنها الكهرباء فى وقت مبكر من اليوم الثلاثاء.