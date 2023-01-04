العالم اليوم - روسيا: ارتفاع عدد قتلانا بهجوم ماكيفكا لـ89.. والسبب الهواتف

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 4 يناير 2023 01:20 صباحاً - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، ليل الثلاثاء، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس في القصف الأوكراني على ماكيفكا في دونيتسك ليلة رأس السنة إلى 89 قتيلا.

وأفاد بيان مصور للوزارة أن القوات الروسية "تمكنت من تدمير 4 قاذفات هيمارس" استهدفت عسكرييها في ماكيفكا. وأكدت موسكو أن "السبب الرئيس لهجوم ماكيفكا هو الاستخدام الجماعي للهواتف المحمولة، رغم الحظر المفروض"، مشيرة إلى "تشكيل لجنة تحقيق خاصة للتحقيق في ملابسات الهجوم". وأضاف البيان: "نتخذ الإجراءات الضرورية لمنع تكرار هذه الفاجعة، وسيعاقب المسؤولون بعد اكتمال التحقيقات".

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