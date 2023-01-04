العالم اليوم - مانشستر يونايتد يحقق فوزا سهلا على بورنموث

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 4 يناير 2023 01:20 صباحاً - حقق مانشستر يونايتد فوزه الرابع في 4 مباريات خاضها من دون أن تهتز شباكه منذ نهاية كأس العالم، بتغلبه 3-صفر على بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز، الثلاثاء، ليرسخ أقدامه في المركز الرابع.

وكانت الفرص شحيحة في الشوط الأول، لكن لاعب الوسط البرازيلي كاسيميرو استغل إحداها من ركلة حرة منحت يونايتد التقدم في الدقيقة 23.

ولم يمثل بورنموث خطورة حقيقة، وبدت المباراة محسومة بعدما سجل لوك شو هدفا في بداية الشوط الثاني.

وأهدر يونايتد العديد من الفرص في الدقائق الأخيرة، لكن هدافه هذا الموسم ماركوس راشفورد زاد من غلة الأهداف قبل 4 دقائق على نهاية الوقت الأصلي للمباراة.

وبهذا الفوز، يوسع يونايتد الفارق أمام توتنهام هوتسبير صاحب المركز الخامس إلى 5 نقاط، ويتساوى في عدد النقاط مع ثالث الترتيب نيوكاسل يونايتد الذي فرض التعادل السلبي على أرسنال المتصدر.

ويظل بورنموث في المركز 15 بفارق نقطتين فقط عن منطقة الهبوط.