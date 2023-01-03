بعد تلقى تهديدات بشن هجمات بالمتفجرات.. إجلاء تلاميذ من 20 مدرسة بفرنسا

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 3 يناير 2023 11:29 مساءً - جرت عمليات إجلاء، يومَي الإثنين والثلاثاء، فى نحو 20 مدرسة بفرنسا بعد تهديدات على الإنترنت بشن هجمات بقنابل ومتفجرات.

وبحسب وزارة التربية الوطنية، فإن "نحو 20 مؤسسة"، ما بين معاهد وثانويات، "تأثرت في العاصمة الفرنسية بهذه الرسائل التي تحمل تهديدات بالهجوم".

وأضافت: رصد هذه الرسائل أولياء أمور على تطبيقات واتساب وسناب تشات و"أو إن تي" وهي بوابة إلكترونية تعمل على ربط الأهالي والمدرّسين والتلاميذ.

وأشار مصدر مطّلع على التحقيق إلى أنه "أرسل من حساب أحد التلاميذ بريد إلكتروني" يتم الإعلان فيه عن نية صاحبه تفجير المؤسسة. وأضاف: "أوقف صاحب الحساب واحتجز الاثنين لكن أطلق سراحه لاحقاً إذ تبيّن أن حسابه تعرّض للقرصنة".