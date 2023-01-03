بوتين يوجه بصياغة خطة امتيازات للمشاركين في العملية العسكرية بأوكرانيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 3 يناير 2023 11:29 مساءً - وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بصياغة خطة امتيازات موحدة تشمل جميع المشاركين في العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وذكرت الرئاسة الروسية "الكرملين" - في بيان لها أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الثلاثاء أن الرئيس بوتين كلف الحكومة الروسية بالعمل مع مجلس الاتحاد لتقديم اقتراحات تضاف على التشريعات الروسية لخلق نظام موحد للحقوق والامتيازات والضمانات الاجتماعية والتعويضات لمن شاركوا في القتال بدونباس إلى جانب دونيتسك و لوجانسك منذ عام 2014 حتى انضمام الإقليم إلى روسيا.

جدير بالذكر أن روسيا أطلقت، منذ 24 فبراير الماضي، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، ولا تزال المواجهات بين الجانبين مستمرة، في ظل انعدام أي أفق لحل الأزمة، التي تنذر بتبعات اقتصادية وخيمة على المجتمع الدولي.